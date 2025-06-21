Гасан Гасанов о 130-летии Азербайджанского симфонического оркестра

Автор: доктор исторических наук Гасан Гасанов

70-80 годы 20-го века, наряду с другими замечательными политическими, экономическими событиями, остались в истории и как период мощного культурного развития.

В 1981 году, в мою бытность секретарем ЦК КП Азербайджана по идеологии, маэстро Ниязи в беседе со мной сказал, что уже в 1911 году в Баку функционировал симфонический оркестр. Родилась идея отметить эту дату, т.е. 70-летие симфонического оркестра Азербайджана.

В тот период, по инициативе Гейдара Алиевича Алиева, в Бакинской филармонии проходили ежемесячные Симфонические вечера. На концерты симфонической музыки в Баку пригашались известные в СССР исполнители, вела концерт известная в советском Союзе музыковед Жанна Дозорцева.

Идею о возможности отметить 70-летие нашего симфонического оркестра я доложил первому секретарю ЦК КП Азербайджана Гейдару Алиевичу Алиеву. Как и следовало ожидать, Гейдар Алиевич принял это предложение, и поручил срочно переговорить с Москвой, чтобы отметить этот юбилей во всесоюзном масштабе.

Было решено не дожидаться, пока маэстро Ниязи раздобудет документы, подтверждающие эту дату, и я позвонил в Москву.

Москва категорически воспротивилась идее отмечать 70-летний юбилей нашего симфонического оркестра, поскольку, во-первых, не хотела допустить признания того, что ещё до Октябрьской революции у нас существовала традиция симфонических концертов, а во-вторых, подчеркнула, что 70-летний юбилей не отмечал даже Всесоюзный симфонический оркестр, а потому наш оркестр тем более не может его отмечать.

Но колесо было уже закручено, мы вовсю готовились к юбилею, поэтому был найден компромисс. Решили отметить не 70-летие, а 60-летие, т.е. годовщину подписания Нариманом Наримановым Декрета о создании государственного симфонического оркестра. Таким образом, 60-летний, а не 70-летний юбилей, проведённый в 1981 году, был вынужденным по дате и должен считаться юбилеем Государственного симфонического оркестра Азербайджана, а не Азербайджанского симфонического оркестра вообще.

Таким образом, вот уже несколько десятилетий остается открытым вопрос о дате создания в Баку симфонического оркестра. Информация, обнаруженная мной, позволяет мне поделиться с читателями подлинной датой создания симфонического оркестра в Баку. В очень авторитетном для своего времени журнале «Кавказский вестник» за октябрь 1900 года (№10) опубликована статья «Взгляд и нечто. Кавказская музыка.

Библиографические заметки». Статья в целом очень интересная, и занимает в общей сложности 45 страниц.

В статье говорится, что в Баку в 1895 году была создана специализированная музыкальная школа, а в 1897 году уже функционировали симфонический и струнный оркестры, а также квартет. В статье также отмечается:

«Бакинский клуб держит хороший струнный оркестр, а в Тифлисе даже Казенная опера не имеет постоянного оркестра». К сожалению, автор статьи не привел свое имя полностью, а лишь подписался инициалами: «В.Д.К.».

Мной обнаружена и другая информация, подтверждающая эту дату. В издаваемой в Баку Г.З.Тагиевым под редакцией А.Топчибашева газете «Каспий», уже с 1900 года (а может, и ранее) имелась постоянная рубрика «Музыкальная жизнь». Под этой рубрикой постоянно публиковались замечательные статьи, в том числе с профессиональным анализом симфонических концертов, проводимых в Баку. Дирижером симфонического оркестра в начале 900-х годов был Абрамов, а чуть позже стал Черняховский, который, судя по газетным статьям, был высококвалифицированным профессионалом и популярной личностью. Так как основной темой моего исследования была не музыкальная тема, я не мог уделить ей детальное внимание, поэтому не зафиксировал многие статьи. Тем не менее, в своих записях я обнаружил заметки о трех статьях из газеты, которые привожу:

1902 год, газета «Каспий», 1904, №4, 06.01. - «Шестое симфоническое собрание в бенефис дирижера Черняховского М.И»; «Каспий», 1905, №62, 05.04. с.4. - «Симфоническое собрание. 2 апреля в Зале Общественного Собрания состоялось в бенефис оркестра 13-ое Симфоническое Собрание. Почтенный Маэстро Черняховский М.И ознакомил собравшихся любителей серьезной музыки с сложным произведением Чайковского «Буря» (ор.18) написанным на известную Шекспировскую тему». Далее в статье говорится о других симфонических произведениях, исполненных в этот день. В статьях приводятся имена известных вокалистов, гастролировавших в Баку.

Кроме того, в архиве Министерства иностранных дел Великобритании мной обнаружены записи дипломатов об их участии в симфонических концертах в Баку в 1918-1919 годах.

Представленные в этой статье сведения о традициях симфонических концертов в Баку дают основание пересмотреть ранее принятую дату. Таким образом, в 2025 году Азербайджан вполне может отметить 130-ю годовщину профессионального музыкального образования по современной методике, а в 2027 году - 130-ю годовщину симфонического, струнного оркестров и квартета.

Несколько слов хотелось бы сказать и о других достоинствах и недостатках вышеприведенной статьи в журнале «Кавказский вестник». Статья начинается со стихотворения Я.Полонского, посвященного великому азербайджанскому певцу 19-го века Саттару. В статье также упоминается, что «каждому доступен весь репертуар лучшего тифлисского сазандара Абдул-Баги; который привлекает к себе каждого… и вполне удовлетворяет их своим пением». В статье говорится о сборнике народных песен, составленным Н.Ф.Тиграновым.

В этом сборнике наиболее впечатляющие для автора статьи явились песни «Чобан-прелестная пастушеская песня» и «Интересная и певучая Баяты». В статье говорится о том, что «восточную музыку и изобрел гитару» «баснословный Манус (Манас), который прислушавшись к звукам природы, стал подражать им и таким образом выдумал 12 тонов восточной музыки; из сочинений этих тонов выводят другие более сложные тоны». В этой статье говорится также о том, как армянские музыковеды выдают музыку разных народов за свою и т.д. (См стр.27-28. с.31 о персидской музыке. С.38 с.41, стр.28 о гонении на Зурну).

С сожалением должен отметить, что автор Н.Ф.Тигранов не знал или упорно не хотел видеть музыкальную культуру азербайджанского народа. Нашу музыку Тигранов, без каких либо доказательств, называет «армянской» или, по сложившейся тогда традиции, «персидской».