Пашинян: Турция поддержала проведение европейского саммита в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция, наряду с Азербайджаном, также поддержала идею провести саммит европейского политического сообщества в 2026 году в Иреване.

Как сообщают армянские СМИ, этой новостью он поделился на встрече с армянской общиной в Стамбуле.

Армянский премьер намерен пригласить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на этот саммит и рассчитывает, что тот посетит Иреван.

Ранее сообщалось, что восьмой саммит Европейского политического сообщества состоится в Армении весной 2026 года.

Накануне армянский руководитель впервые в истории Третьей Республики посетил Турцию с рабочим визитом.

В Стамбуле состоялись его переговоры с Эрдоганом.