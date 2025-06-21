Заместитель министра Кенан Керимзаде принимает участие в 6-м Международном саммите образовательных технологий в Стамбуле - ФОТО
20 июня в Стамбуле (Турция) начал свою работу 6-й Международный саммит образовательных технологий.
Мероприятие, организованное Министерством национального образования Турецкой Республики, посвящено актуальным вопросам цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс, новым моделям обучения, а также расширению международного сотрудничества в сфере образования.
В саммите принимают участие министры образования различных стран, международные эксперты и представители ведущих технологических институтов. От имени Министерства науки и образования Азербайджанской Республики в мероприятии участвует заместитель министра Кенан Керимзаде.
Основная цель саммита — обмен знаниями и передовым опытом в области образовательных технологий, а также создание платформы для расширения партнёрских связей между странами.
В своем выступлении на открытии саммита с речью выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул важность использования технологий и искусственного интеллекта в образовательной сфере, отметив при этом необходимость сохранения моральных и интеллектуальных ценностей. Его выступление вызвало широкий резонанс, акцентируя внимание на необходимости сбалансированного и устойчивого подхода к образовательным реформам.
В ходе саммита также обсуждаются такие темы, как предотвращение цифрового насилия, этичное использование искусственного интеллекта, внедрение новых технологий в учебный процесс и подготовка молодёжи к жизни в технологически развитом обществе.
Международный саммит продлится до 22 июня.