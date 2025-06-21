В парламенте предложили пересмотреть вопрос об автономии Нахчывана

Очень положительным моментом является исключение из преамбулы Конституции Нахчыванской Автономной Республики ссылки на Московский и Карсский договоры.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта Конституционного Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики» заявил заместитель председателя парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Гудрат Гасангулиев.

Он отметил, что необходимо начать широкие дискуссии об автономии Нахчывана: «Широкая общественность должна начать дискуссии о том, нужно ли в Нахчыване сохранить Автономную Республику. Нахчыван – небольшой регион. Раньше это еще как-то можно было понять. А сейчас прокладывается короткая дорога через Иран, а вскоре будет открыта дорога и через Зангезур. Согласно нашей Конституции, Азербайджан является унитарным государством. В связи с этим необходимо подумать об упразднении автономии в Нахчыване.

Эти изменения можно произвести после внесения изменений в Конституцию Азербайджана. Мы вносим изменения в Конституцию Нахчывана в то время, как положения, касающиеся Нахчывана закреплены в нашей Конституции. Я думаю, что мы должны были внести эти изменения после внесения изменений в Конституцию Азербайджана».

Депутат Эльман Насиров, в свою очередь, отметил, что вопрос об автономии не является предметом данного проекта: «В этом проекте есть конкретно два новых пункта и много изменений. Этот проект открывает новые перспективы в плане укрепления Азербайджана как унитарного государства».