В Москве обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения

9 апреля представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов находился с рабочим визитом в столице Российской Федерации — Москве.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе посольства нашей страны в России.

В ходе визита Халаф Халафов провел встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, помощником президента Российской Федерации Юрием Ушаковым, председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ Григорием Карасиным, заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным и Андреем Руденко.

На встречах была дана высокая оценка конструктивному диалогу между двумя странами на различных уровнях, была отмечена важность развития азербайджано-российских отношений, продолжения двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе межпарламентских контактов.

На переговорах с удовлетворением было отмечено, что Декларация о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года является основой двусторонних отношений и создает прочный фундамент для долгосрочного двустороннего сотрудничества.

В этом контексте было рассмотрено текущее состояние двусторонних отношений, и особое внимание было уделено принятию соответствующих мер по вопросу, вызывающему беспокойство у азербайджанской стороны.

В ходе бесед была подчеркнута также важность продолжения совместных усилий по укреплению долгосрочной стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Встречи прошли в конструктивной и деловой атмосфере.