В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев

В Азербайджане предлагается расширить перечень иностранных граждан, которым не потребуется получать разрешения на работу и временное проживание для осуществления профессиональной деятельности в стране.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующие изменения предусмотрены проектом поправок к Миграционному кодексу, рассмотренным сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, новые положения предлагается применять в период с 1 января 2027 года по 1 января 2032 года.

В частности, льготный порядок планируется распространить на руководителей и заместителей руководителей юридических лиц, являющихся резидентами агропарков. Кроме того, от получения указанных разрешений предлагается освободить иностранных специалистов, привлекаемых такими резидентами к работе на территории Азербайджана.

В перечень специалистов войдут агрономы, специалисты по садоводству и ветеринарные врачи, имеющие опыт работы в соответствующих сферах.

Предлагаемые поправки направлены на расширение возможностей привлечения квалифицированных иностранных кадров к деятельности агропарков.