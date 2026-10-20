В эти дни в Азербайджане ожидаются ливни, грозы, град и снег

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в Азербайджане ухудшатся погодные условия.

21 октября преимущественно в горных и предгорных районах, а 22-23 октября местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. 22 октября в некоторых местах осадки могут усилиться.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых реках Большого Кавказа и Нахчыванской АР возможны кратковременные паводки и селевые потоки.