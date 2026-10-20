В частном доме в Баку организовали нелегальное производство алкогольных напитков - ФОТО

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана продолжает контрольные мероприятия, направленные на пресечение продажи на потребительском рынке продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками, а также незаконной предпринимательской деятельности.

В рамках этих мероприятий на основании оперативной информации Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы выявило факт деятельности нелегального объекта по изготовлению кустарным способом и продаже алкогольных напитков с поддельными акцизными марками, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Объект располагался в Хазарском районе Баку в частном жилом доме, принадлежащем М.Тапдыгову.

В ходе оперативных контрольных мероприятий по указанному адресу было установлено, что частный жилой дом был сдан в аренду Э.Исмайлову на основании устной договоренности, без заключения официального договора аренды. Установлено, что он занимался изготовлением кустарным способом и продажей алкогольных напитков, маркированных поддельными акцизными марками.

В ходе осмотра было установлено, что производство в нелегальном цехе было организовано без соблюдения соответствующих санитарных норм и стандартов. В ходе проверки изъято 516 бутылок алкогольного напитка ORGANIC SOFT объемом 0,7 литра, 74 бутылки объемом 1 литр и 10 бутылок объемом 0,5 литра, предположительно маркированных поддельными акцизными марками. Кроме того, обнаружено и изъято 126 бутылок алкогольной продукции без акцизных марок.

Также в цехе были обнаружены 124 поддельные акцизные марки в рулонах, специальное оборудование для кустарного розлива водки и укупорки бутылок, этикетки и пробки для водочных бутылок, а также пустые бутылки различного объема.

В ходе расследования выяснилось, что к работе на объекте также были привлечены три человека без заключения трудовых договоров.

Представители Агентства продовольственной безопасности, участвовавшие в контрольных мероприятиях, отобрали образцы продукции. По выявленным фактам продолжается расследование.

«Напоминаем, что законодательство запрещает продажу продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, без таких марок, подделку акцизных марок, а также поступление на потребительский рынок продукции, изготовленной незаконным способом», - отмечают в Государственной налоговой службе, подчеркивая, что налоговые органы продолжат принимать меры по пресечению подобных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.