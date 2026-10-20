Серген Ялчын - новый главный тренер сборной Турции
Серген Ялчын объявил о своём назначении главным тренером сборной Турции.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global, 53-летний специалист рассказал об этом в интервью местным СМИ.
Он назвал эту должность очень важной.
"Сборная превыше всего. Это должность, о которой мечтает каждый специалист. Быть тренером национальной команды своей страны — прекрасное чувство. Для меня это большая честь. При поддержке всех нас сборную ждёт успешный путь. Мы добьёмся того, чтобы общество вновь объединилось вокруг этой команды", — заявил он.
Серген Ялчын сообщил, что соглашение с Федерацией футбола Турции (TFF) рассчитано на четыре года.
Официально о назначении TFF объявит после заседания, которое состоится в 16:00 по бакинскому времени.
Напомним, что последним местом работы Сергена Ялчына на посту главного тренера был "Бешикташ".