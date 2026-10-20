Доклад: приостановка участия Армении в ЕАЭС ухудшит ее товарооборот на 55%

Приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Армении, в том числе совокупный товарооборот Армении с государствами — членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55%, говорится в докладе Евразийского межправсовета.

Члены межправсовета от России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе.

«Согласно прогнозным оценкам, приостановление участия в ЕАЭС приведет к ухудшению экономических показателей Республики Армения. Совокупный товарооборот Армении с государствами — членами ЕАЭС уменьшится более чем на 55% – экспорт товаров из Армении в государства — члены ЕАЭС снизится более чем на 65%, импорт товаров из государств — членов ЕАЭС – сократится практически наполовину», – говорится в документе.

Отмечается, что также снизятся показатели торговли услугами с государствами ЕАЭС – суммарное снижение оборота услуг прогнозируется на уровне 37,7%.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона отмечала, что нахождение в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в начале сентября прокомментировал намерение республики вступить в ЕС, отметив, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.

Источник: Yerevan.today