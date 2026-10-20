Премьер-министр Нидерландов и его партнер ожидают ребенка

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и его партнер, аргентинский хоккеист Николас Кинан, ожидают рождения первого ребенка.

О событии пара сообщила в понедельник в социальных сетях.

«К нам спешит кое-кто особенный. До встречи в 2027 году, малыш», — написали Йеттен и Кинан в своем аккаунте в Instagram.

Пара также выразила благодарность донору яйцеклетки и суррогатной матери по имени Лиза, благодаря которым стало возможным осуществление их мечты о родительстве.

Партия Йеттена «Демократы 66» также прокомментировала предстоящее пополнение в семье. Согласно опубликованному заявлению, помочь паре решили их знакомые, которые сами уже воспитывают детей. Обе женщины являются гражданками Нидерландов. При этом, как подчеркнули в партии, речь идет не о коммерческом суррогатном материнстве.

В заявлении отмечается, что женщины рады возможности помочь Йеттену и Кинану стать родителями.

Суррогатная мать Лиза, в свою очередь, назвала свое решение особенным способом поддержать близких друзей и помочь им осуществить заветную мечту.

О помолвке Роба Йеттена и Николаса Кинана стало известно в ноябре 2024 года.

Источник: Euronews