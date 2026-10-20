В парламент Турции внесен законопроект о ратификации Мекканского соглашения о совместной обороне между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Об этом сообщает турецкий МИД.

Перед вынесением на голосование документ должен пройти предусмотренные парламентские процедуры. Сначала его рассмотрит комитет по внешним связям. В случае одобрения законопроект будет передан на голосование парламента.

При этом любые решения об отправке турецких военнослужащих за пределы страны по данному соглашению должны получать одобрение парламента в каждом конкретном случае.

Договор о совместной обороне был подписан 7 августа в Мекке лидерами Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Документ предусматривает совместные мероприятия по вкладу в региональную стабильность и безопасность.

Оно предусматривает, что нападение на одну из трех стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения. 5 октября стороны договорились перейти к практической реализации обязательств по совместной обороне и принять меры для развертывания согласованных военных сил и средств на территории Саудовской Аравии.

Источник: Sabah