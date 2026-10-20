В торговом центре Ganjlik Mall успешно завершилась акция в рамках кампании Novo Azerbaijan «Az Çəki, Çox Həyat» - ФОТО

Очередная просветительская инициатива ради здоровья общества!

Завершилось очередное мероприятие в рамках просветительской кампании «Az Çəki, Çox Həyat», которую Novo Azerbaijan проводит с марта этого года. Акция, организованная совместно с Referans Medical Group с 5 по 15 октября в торговом центре Ganjlik Mall, была направлена на повышение осведомлённости об избыточном весе и ожирении, предоставление посетителям возможности узнать основные показатели своего здоровья и при необходимости обратиться за помощью к специалистам.

В проекте приняли активное участие около 10 врачей-эндокринологов Referans Medical Group, а также медицинские сёстры. В ходе акции посетители получали информацию об избыточном весе и ожирении, контроле массы тела и здоровом образе жизни. Участники могли рассчитать индекс массы тела, пройти анализ состава тела с помощью специального оборудования и получить первичную консультацию врача. При необходимости дополнительного обследования посетителей направляли к соответствующим специалистам.

Врачи объясняли участникам, что контроль массы тела — это не только вопрос внешнего вида, но и важная составляющая общего здоровья и качества жизни. Особое внимание уделялось индивидуальному подходу, правильному питанию, физической активности и, при необходимости, медицинской помощи под наблюдением врача.

Инициативы, реализуемые в течение года в рамках кампании «Az Çəki, Çox Həyat», призваны распространять научно обоснованную информацию, развеивать заблуждения, связанные с массой тела, и помогать людям принимать более осознанные решения в отношении своего здоровья. Акция в Ganjlik Mall также способствовала достижению этих целей, сделав медицинскую информацию и первичные консультации доступными в месте, которое люди посещают в повседневной жизни.

О компании Novo

Novo — ведущая международная компания в сфере здравоохранения, основанная в 1923 году. Её штаб-квартира находится в Дании.

В компании работают около 68 800 сотрудников в 80 странах, а её продукция представлена приблизительно в 170 странах мира.

Компания работает в Азербайджане уже почти 30 лет. Основные направления её деятельности включают улучшение доступа к лечению для людей, живущих с диабетом, избыточным весом и ожирением, поддержку медицинских специалистов и повышение осведомлённости о хронических заболеваниях. Тем самым компания стремится внести вклад в формирование более здорового будущего в Азербайджане.

Подробнее об избыточном весе и контроле массы тела можно узнать на сайте www.NovoCare.az.