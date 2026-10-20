Поспешный шаг Анкары: почему иллюзия открытия армянской границы может обойтись Турции слишком дорого

Открыть границу - задача техническая. Превратить этот шаг в инструмент политического влияния гораздо сложнее.

Турция может восстановить сообщение с Арменией, расширить торговлю и оживить приграничные районы. Но если Анкара рассчитывает таким образом автоматически укрепить свои позиции на Южном Кавказе, ей стоит внимательнее оценить региональную реальность. Экономические выгоды возможны, однако политические дивиденды не гарантированы. А попытка получить их, игнорируя интересы Азербайджана, способна обернуться стратегическим просчетом.

В экспертных и политических кругах Турции вновь актуализировались расчеты на прорыв в нормализации с Арменией, что, как полагают в Анкаре, поспособствует улучшению отношений с Западом и освоению нового регионального рынка. Однако системный анализ показывает, что подобные ожидания опираются на поверхностную оценку армянского потенциала. Попытка действовать в автономном от Баку режиме не даст Анкаре прочных политических преимуществ, но неизбежно создаст системное напряжение в ключевом для турецкой внешней политики союзе с Азербайджаном.

Экономический мираж: реальные цифры и тупиковый рынок

Главный тезис сторонников ускоренного открытия границы, в частности через пункт пропуска «Маргара / Алиджан», строится на обещаниях экономического оживления северо-восточных провинций Турции - Карса, Игдыра и Ардахана. Однако элементарный анализ макроэкономических показателей превращает эти надежды в пыль. Армения - это крайне ограниченный, тупиковый рынок с валовым внутренним продуктом около $24 млрд и фактическим населением менее 2,9 млн человек. Покупательная способность этого рынка незначительна, а ключевые отрасли экономики - от энергетики и логистики до связи и банковского сектора - находятся под прямым или опосредованным контролем зарубежного капитала, в основном России.

Экономические показатели Армении позволяют оценить рынок, на который рассчитывает Турция. По данным армянского Статистического комитета, за январь-август 2026 года внешнеторговый оборот республики составил $13,27 млрд, увеличившись на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт сократился на 6,5%, до $4,62 млрд, тогда как импорт вырос на 9,3%, до $8,65 млрд. Армения нуждается в импортных поставках, но эти показатели сами по себе не дают оснований считать, что турецкие компании получат исключительные преимущества на фоне последних внешнеполитических и внешнеэкономических тенденций.

География торговли еще показательнее. За первые восемь месяцев 2026 года товарооборот Армении с Россией составил около $3,59 млрд, снизившись на 19,2% в годовом выражении. Доля России в общем объеме внешней и взаимной торговли Армении уменьшилась с 34,5 до 27%. Одновременно торговля с Евросоюзом выросла на 53,9%, достигнув $2,43 млрд, а доля ЕС увеличилась с 12,3 до 19%. Товарооборот с Китаем поднялся на 31%, до $2,18 млрд.

При этом структурный тупик армянской экономики никуда не исчез. Несмотря на перераспределение долей, ключевая инфраструктура остается жестко связанной зафиксированными обязательствами. Достаточно взглянуть на главную артерию страны - железную дорогу. ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» управляет всей железнодорожной инфраструктурой Армении на основе концессионного договора, рассчитанного до 2038 года. Недавние публичные трения между Ереваном и Москвой по поводу железных дорог завершились вполне симптоматично тем, что армянские власти были вынуждены признать безальтернативность этого управления, и пошли на компромисс. Любой груз, который потенциально мог бы пойти из Турции в Армению по суше, неизбежно попадает под тарифный и инфраструктурный контроль существующих операторов.

В сухом остатке весь экономический прорыв для Турции сведется к поставкам дешевого текстиля, продуктов питания и стройматериалов для приграничных армянских сел, а также к локальному челночному туризму. Доход от этого для турецкой экономики с ее ВВП, превышающим триллион долларов, составит статистическую погрешность - не более сотых долей процента. Рассчитывать, что этот мизерный поток компенсирует политические издержки - глубочайшее заблуждение.

Ложные надежды на «западные аплодисменты» и лоббистский тупик

Второй аргумент Анкары - дипломатический. В турецком истеблишменте бытует представление, будто односторонний шаг навстречу Еревану мгновенно улучшит имидж Турции в Вашингтоне, Брюсселе и Париже, нейтрализовав давление армянской диаспоры. Это проявление удивительного незнания природы армянской диаспоральной политики. Организации вроде ANCA в США или CCAF во Франции исторически и институционально создавались с одной единственной целью - противостояние Турции. Ненависть к турецкому государству является не следствием закрытых границ, а основополагающим смыслом существования этих институтов, обеспечивающим им политическое влияние и финансирование.

Открытие границ не заставит функционеров диаспоры сменить риторику. Напротив, это будет воспринято как слабина Анкары, результат долголетнего давления на нее и сигнал к выдвижению новых требований к Турции. Более того, геополитическая конъюнктура коренным образом изменилась. Если пятнадцать или двадцать лет назад, в эпоху Цюрихских протоколов 2009 года, Запад действительно оказывал на Анкару системное давление, требуя разблокировки Армении, то сегодня этот вопрос выпал из списка его приоритетов. Занятый глобальными кризисами, Запад не станет давать Турции никакие преференции за этот шаг. Анкара отдаст стратегический козырь абсолютно бесплатно, не получив взамен ни прогресса по евроинтеграции, ни уступок по ключевым оборонным программам. Американский бан на поставки F-35, санкции CAATSA и торможение сделок по F-16 завязаны на присутствие российских систем С-400 и жесткое законодательство США, а эмбарго со стороны Берлина на закупку истребителей Eurofighter Typhoon обусловлено позицией Анкары по Восточному Средиземноморью и Кипру, но никак не закрытой армянской границей.

Неверный геополитический расчет: субъектность Баку против слабости Еревана

Главная ошибка турецких стратегов состоит, как это ни странно, в неверной оценке баланса сил на самом Кавказе. Сегодняшняя Армения - это государство с крайне слабой субъектностью, раздираемое внутриполитическим кризисом. Пытаться нарастить свое влияние в регионе через работу с Ереваном - все равно что строить дом на песке.

Азербайджан, напротив, за последние годы превратился в безусловного военно-политического и экономического лидера Южного Кавказа. Баку контролирует ключевые энергетические и транспортные артерии, от которых Турция уже многие годы получает не гипотетическую, а вполне себе реальную выгоду. Прямые азербайджанские инвестиции в турецкую экономику только по линии компании SOCAR превышают $20 млрд. Азербайджан - крупнейший инвестор в турецкую энергетику и промышленность, владелец нефтеперерабатывающего комплекса Petkim и завода STAR.

Сопоставление возможных выгод и реальных потерь делает авантюризм этой идеи очевидным. На одной чаше весов лежит локальный торг за счет мелкой торговли на десятки миллионов долларов в год, иллюзорная похвала от отдельных зарубежных чиновников и попытка зайти на рынок страны с нулевым политическим весом. На другой чаше - гарантированная угроза пересмотра инвестиционных программ SOCAR, разрыв стратегической оси Баку - Анкара, деградация положений Шушинской декларации, ослабление координации военно-промышленных комплексов и падение авторитета Турции во всем тюркском мире. Ведь с потерей Азербайджана Турция лишится единственного реального входа в Центральную Азию. Стало быть, без Азербайджана не будет и никакого тюркского мира.

Если Анкара пойдет на сепаратное открытие границы с Арменией до того, как Ереван подпишет окончательный мирный договор с Баку, включая конституционные изменения, исключающие территориальные претензии Армении к Азербайджану, реакция Баку будет соответствующей. Азербайджанское общество, несмотря на большую любовь к Турции, может воспринять этот ее шаг как предательство национальных интересов.

Уроки прошлого и цена стратегического просчета

Анкара уже совершала подобную ошибку в 2009 году при подписании Цюрихских протоколов. Тогда попытка сыграть за спиной Баку принесла Турции глубочайший кризис в отношениях с Азербайджаном и закончилась полным провалом самих протоколов. Потребовались годы напряженной работы, чтобы восстановить доверие и выйти на уровень союзнической декларации 2021 года. Повторение этой ошибки сегодня будет выглядеть не просто как хождение по тому же порочному кругу, а как осознанный стратегический просчет турецкой внешней политики на кавказском направлении.

Если Анкара поддастся на иллюзии и откроет границу с Арменией в автономном режиме, Турция мгновенно потеряет рычаг давления на Ереван, у которого больше не будет никаких стимулов выполнять требования Баку. В свою очередь, Азербайджан, вероятно, пересмотрит формат сотрудничества, поставив на паузу разговоры о единой внешней политике и активизировав свои многовекторные связки с Израилем, Центральной Азией и арабским миром без участия Анкары.

Турция не получит от Армении ничего, кроме мелких экономических крошек и очередного витка требований. Зато цена, которую ей придется заплатить за этот иллюзорный прорыв - потеря доверия и союзнических отношений с Азербайджаном - окажется однозначно гораздо выше. Умная стратегия требует от Анкары проявления терпения: граница с Арменией должна открываться только вместе с окончательным миром, ключ от которого находится в Баку.

Фархад Гусейн