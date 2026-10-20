В Лиссабоне полиция разогнала лагерь протестующих из-за жилищного кризиса

Португальская полиция разогнала манифестантов, разбивших палаточный лагерь в центре Лиссабона из-за жилищного кризиса.

Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, в столице страны стражи порядка силой вытеснили протестующих, которые оказали сопротивление. В результате операции было произведено несколько задержаний.

Полиция начала действовать после того, как манифестантам был выдвинут ультиматум с требованием свернуть палатки и освободить место. В Лиссабоне активисты, находившиеся на центральной площади города с 17 октября, образовали живую цепь, чтобы помешать разгону.

В Порту операция прошла без серьезных инцидентов, поскольку активисты в конечном счете подчинились приказу полиции и свернули лагерь.

Палаточные лагеря стали частью протестного движения против роста цен на жилье и трудностей с арендой в Португалии — одной из главных социальных проблем страны.

Источник: ТАСС