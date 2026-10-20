В Баку состоялось совещание по подготовке к зиме

В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание с участием руководителей всех коммунальных и обслуживающих служб столицы, посвящённое вопросам подготовки к зимнему сезону.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку, на совещании выступил глава столичной исполнительной власти Эльдар Азизов.

Он подчеркнул, что все присутствующие находятся под впечатлением от последних исторических выступлений Президента Ильхама Алиева. По его словам, эти выступления главы государства нельзя расценивать просто как заявления.

«Потому что по своей сути эти выступления представляют собой важные исторические послания, обращённые в будущее и отражающие реалии вчерашнего и сегодняшнего дня. В них было однозначно заявлено, что карабахский вопрос был самостоятельно решён азербайджанским народом. Всему миру было наглядно продемонстрировано, что такое государство, как Азербайджан, проводит полностью независимый политический курс. Это чрезвычайно важно с исторической точки зрения. Уверен, что благодаря своей научной глубине эти выступления в будущем станут темой многочисленных историко-научных диссертаций», — отметил Эльдар Азизов.

В ходе совещания также были обсуждены текущие вопросы, связанные с проводимыми в столице работами по благоустройству и строительству, деятельностью коммунальных служб, санитарной очисткой и озеленением.

Кроме того, были заслушаны доклады руководителей коммунальных служб о ходе подготовки к зимнему сезону.

По итогам совещания даны соответствующие поручения по ускорению работ и своевременному выполнению поставленных задач.