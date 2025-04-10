Мы семь лет остаемся в первом классе - Пашинян о своем правительстве

В Армении и людям, и правительству, и чиновникам не хватает знаний и образования, заявил на заседании правительства в четверг премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Нам надо думать о дефиците знаний. То, что я говорю сегодня, означает, что я / мы семь лет остаемся в том же классе… я семь лет оставался в первом классе», - сказал Пашинян, передают армянские СМИ.

Он задался вопросом, почему обычным людям не хватает знаний.

«По одной причине - потому что у нас (у правительства – ред.) есть нехватка знаний. Мы направляем этих людей, мы - их лидеры. Мы ведем этих людей к бедности и невежеству», - заявил Пашинян.

На прошлой неделе премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство Армении проводит неправильную кадровую политику, так как в стране налицо глубокий кадровый кризис.