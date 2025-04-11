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Эльчин Амирбеков: Существует серьезная обеспокоенность относительно истинных намерений Армении

First News Media00:00 - Сегодня
Эльчин Амирбеков: Существует серьезная обеспокоенность относительно истинных намерений Армении

Существует серьезная и обоснованная обеспокоенность относительно истинных намерений Армении.

Как передает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью "Шведскому радио".

«Заявление Президента Ильхама Алиева не должно пониматься как притязание Азербайджана на территорию Армении. Под «Западным Азербайджаном» имеются в виду земли, большинство на которых исторически составляли азербайджанцы. В Армении не доверяют азербайджанскому лидеру, а мы не доверяем Армении. К сожалению, у нас есть серьезная и обоснованная обеспокоенность относительно их истинных намерений», - подчеркнул Э. Амирбеков.

Он заявил, что остается на повестке дня вопрос конституционных изменений в этой стране, необходимых для заключения мирного соглашения.

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