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Коалиция Environmental Protection First обратилась к международному сообществу в связи с COP17

Редакция 1news21:46 - Сегодня
Коалиция Environmental Protection First обратилась к международному сообществу в связи с COP17

Коалиция Environmental Protection First обратилась к представителям гражданского общества, государствам и международным экологическим организациям в связи с проведением в Армении COP17 – 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

АЗЕРТАДЖ представляет текст обращения:

«Хотя COP17 призвана содействовать сохранению биоразнообразия и предотвращению его утраты, проведение этой конференции в стране, которая допустила деградацию земель, загрязнение трансграничных рек и систематически совершала экоцид, – это не что иное, как проявление двойных стандартов.

Подлинная забота о природе должна быть свободна от двойных стандартов, избирательного подхода и притворной, неискренней приверженности экологическим ценностям. В связи с этим мы призываем всех участников и делегатов COP17 выйти за рамки стандартных тезисов и поставить под сомнение деятельность Армении, наносящую ущерб окружающей среде как внутри страны, так и в регионе посредством загрязнения трансграничных рек.

Мы призываем участников COP17 в Армении при каждой представившейся возможности в ходе саммита поднимать следующие вопросы:

– Химическое уничтожение трансграничных рек Арменией: На протяжении десятилетий содержащие тяжелые металлы токсичные отходы, сбрасываемые Зангезурским медно-молибденовым комбинатом и Капанским горно-обогатительным предприятием, серьезно загрязняли реку Охчучай. Когда-то полноводная река превратилась в ядовитое химическое болото ржавого цвета. Это экологическое загрязнение полностью уничтожает биоразнообразие данных территорий, в том числе природную среду населенных пунктов, где исторически проживали западные азербайджанцы, изгнанные из Армении. Тем самым оно также препятствует возможности этих людей в будущем достойно вернуться на земли своих предков;

– Загрязнение окружающей среды на территориях Азербайджана в период 30-летней оккупации Арменией: В период оккупации Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы Азербайджана подвергались систематическим разрушениям, вырубке лесов и незаконной эксплуатации природных ресурсов со стороны Армении;

– Опасные промышленные проекты вблизи границы Азербайджана: Стремление Армении реализовать проекты в сфере тяжелой промышленности и металлургии в районах, расположенных вблизи азербайджанской границы, в частности в Араздейене (Ерасхе), служат примером целенаправленного размещения экологически вредных производств в приграничной зоне;

– Неконтролируемая добыча полезных ископаемых и загрязнение рек в верхнем течении: Продолжающиеся в Армении горные работы и сброс токсичных отходов в трансграничные реки практически без очистки угрожают экологическому равновесию Азербайджана, плодородию почв и водным ресурсам страны;

– Армения до сих пор не присоединилась к Водной конвенции ООН: Не являясь стороной Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинкской конвенции), Армения также отказывается сотрудничать с соседними странами в этой сфере. Неприемлемо, что государство, на протяжении длительного времени наносящее ущерб трансграничной окружающей среде и разрушающее экосистемы, пытается создать себе имидж «государства, заботящегося об окружающей среде», даже не присоединившись к этой международной конвенции.

Подлинное международное сотрудничество в интересах сохранения биоразнообразия может строиться лишь на честности, прозрачности и совместных усилиях по защите природы. Международное сообщество не должно позволить Армении прикрывать многочисленные преступления против окружающей среды проведением тех или иных международных мероприятий.

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