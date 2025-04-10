В музее ковра открылась выставка «Что мы будем одевать в будущем?» - ФОТО

9 апреля Центральноевропейская культурная платформа под председательством Венгрии представила в Азербайджанском национальном музее ковра выставку «Что мы будем одевать в будущем?».

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова и чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торма выступили с речью о цели и значимости выставки.

Художественная часть мероприятия была представлена музыкальными композициями в исполнении тариста Ибрагима Бабаева и балабаниста Анара Велизаде - затем, гости ознакомились с выставкой.

На выставке «Что мы будем одевать в будущем?» представлены ручные работы дизайнеров-модельеров из стран-членов Центральноевропейской культурной платформы (Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии) и Азербайджана.

28 талантливых студентов, получающих образование в сфере моды и дизайна, представили на совместной выставке уникальные образцы одежды, изготовленные из натуральных переработанных материалов с использованием различных техник. Своими работами дизайнеры-модельеры демонстрируют трансформационный потенциал биоматериалов и текстиля, выступая против традиционного понятия отходов. Они также привлекают внимание к роли оригинальности, интуиции, независимого и критического мышления в современном дизайне, а также указывают на возможность повышения экологичности индустрии моды путем масштабирования повторной переработки.

Проект, изучающий связи между устойчивостью и модой, открывающий различные подходы и пути решения, организован Центральноевропейской культурной платформой, посольством Венгрии в АР и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Выставка «Что мы будем одевать в будущем?» продлится до 13 апреля.

Фотографии предоставлены пресс-службой Азербайджанского национального музея ковра