Бакинский суд по тяжким преступлениям переезжает на новый адрес

Бакинский суд по тяжким преступлениям в недалёком будущем переедет в новое здание.

Как сообщает Сaliber.Az, в рамках соответствующей программы и по заказу Министерства юстиции АР новое административное здание Бакинского суда по тяжким преступлениям построят в посёлке Забрат Сабунчинского района столицы, недалеко от Бакинского следственного изолятора, расположенного в посёлке Кюрдаханы.

Здание возводится ООО «TVM Insaat».

Строительство уже началось и должно завершится в феврале 2027 года, на этот срок запланирован и переезд суда в новое здание.

Отметим, что на данный момент суд расположен в центре столицы - на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку, между памятником Насими и Дворцом Гейдара Алиева, у AF Mall.