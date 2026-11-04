Трамп обвинил Иран в поражении республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном привела к росту цен на бензин в стране.

Об этом он заявил в интервью Fox News после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

«На самом деле у нас величайшая экономика. Знаете, в мой первый срок у меня была лучшая экономика. Но из-за цен на бензин люди не замечают этого в той мере, в какой заметили бы без этого. А проблема с бензином была вызвана Ираном», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп обвинял Украину в повышении цен на бензин, связывая это с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.