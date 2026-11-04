В Азербайджане осудили муллу, убившего бывшую супругу

В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 32-летней Дианы Таибовой, совершенном в селе Гил Гусарского района.

На скамье подсудимых находился ее бывший супруг, 36-летний Асиф Таибов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, мужчина признан виновным по статьям 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и 177.1 (кража) Уголовного кодекса Азербайджана. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Согласно материалам дела, Таибов предложил бывшей супруге встретиться, заявив о намерении помириться, обсудить восстановление отношений и выяснить обстоятельства их конфликта. Однако, как установило следствие, мужчина заранее подготовился к убийству на случай, если женщина откажется возобновлять совместную жизнь.

Для осуществления задуманного он взял ножницы из сельской школы, где работал рабочим, а также принес из дома скотч и веревку. Встреча состоялась в одном из частных домов села Гил. Между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой Асиф Таибов ударил женщину кулаком и повалил ее на пол. Затем он связал ей руки и ноги, заклеил скотчем рот и глаза, после чего несколько раз ударил ножницами в область шеи. От полученных ранений Диана Таибова скончалась на месте.

После убийства мужчина забрал из сумки бывшей супруги деньги, золотые украшения и мобильный телефон. Пытаясь скрыть следы преступления, он впоследствии выбросил похищенные вещи в школьный туалет.

В тот же день родственники Дианы Таибовой, обеспокоенные ее исчезновением и отсутствием связи с ней, обратились в полицию. В ходе первоначальных следственных мероприятий правоохранители допросили Асифа Таибова, который признался в совершенном преступлении.

Отметим, что у бывших супругов было трое детей. На протяжении многих лет Асиф Таибов также неофициально выполнял в селе функции муллы.