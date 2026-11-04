На реконструкцию НПЗ имени Гейдара Алиева будет выделено 434 млн манатов

Обнародован объём средств, которые будут направлены в следующем году на реализацию проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Как сообщает АПА, это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год», вынесенном на обсуждение Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, на финансирование данного проекта будет выделено 434 миллиона манатов.