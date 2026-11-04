Барак Обама о выборах: американский народ направил четкий сигнал

Сегодня вечером американский народ направил четкий сигнал: люди хотят политики, которая объединяет, а не разделяет, и лидеров, предлагающих конкретные решения встающих перед ними проблем, написал экс-президент США Барак Обама на своей странице в социальной сети Х.

«Эти результаты стали возможны только благодаря тому, что выдающиеся кандидаты выдвинули свои кандидатуры во всех регионах страны — в том числе в тех районах, где шансы прежде считались минимальными. Они представляли самые разные сферы и придерживались разного спектра политических взглядов, но их объединяли общие ценности, вера в служение обществу и стремление ставить интересы жителей своих округов и штатов на первое место», — подчеркнул Обама.

«Хотя текущей администрации предстоит работать в должности еще два года, наша задача сейчас — засучить рукава, провести изменения везде, где это в наших силах, предотвратить дальнейший ущерб и заложить основу для будущего», — резюмировал экс-президент.