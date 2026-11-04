Саудовская Аравия передала Азербайджану 46,5 тонны жертвенного мяса для нуждающихся семей - ФОТО

Распределение 46,5 тонны жертвенного мяса, выделенного Саудовской Аравией Азербайджану, охватит 7 тысяч семей.

Об этом в среду в интервью журналистам заявил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех аль-Джутейли в рамках церемонии раздачи мяса в новом жилом комплексе "Кюрдаханы", сообщает корреспондент Trend.

Посол сообщил, что жертвенное мясо, полученное от 5 тысяч туш животных, распределяется при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Я очень рад принять участие в этом мероприятии и распределении жертвенного мяса, выделенного Азербайджану. Министерство является одним из ведомств, непосредственно заботящихся о нуждающихся гражданах, и располагает соответствующей базой данных. Поэтому распределение было поручено министерству, и каждый год оно осуществляется в соответствии с установленным им порядком", - отметил он.

Иссам бин Салех аль-Джутейли подчеркнул, что этот подарок Саудовской Аравии является свидетельством тесных связей между народами двух стран и исламского братства.

По его словам, король Саудовской Аравии и наследный принц уделяют особое внимание удовлетворению потребностей мусульман в различных странах мира.

Посол также сообщил, что место проведения церемонии было выбрано министерством, а жертвенное мясо распределяется среди семей шехидов, ветеранов и членов их семей. Он поблагодарил министерство за организацию мероприятия и содействие в распределении мяса.