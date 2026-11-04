Турецкий буксир потерпел аварию в Черном море

Сотрудники МВД Румынии провели операцию по спасению семи турецких моряков, находившихся на борту буксира, который потерпел аварию в Черном море близ румынского курортного населенного пункта Нептун.

"Буксир Ayaz Bey под турецким флагом передал около 04:20 международный сигнал бедствия (Mayday) после того, как столкнулся с судном Mentor под флагом Антигуа и Барбуды", - указывается в сообщении на сайте МВД.

По предварительной информации, два турецких буксира - Ayaz Bey и Ramazan Bey - буксировали судно Mentor, которое ранее получило повреждения в украинских водах вблизи порта Одессы, направляясь в Турцию, на буксируемом судне экипажа не было. "Ночью в неблагоприятных погодных условиях буксировочные тросы порвались, - отмечается в сообщении. - Позднее они были восстановлены, однако буксир Ayaz Bey столкнулся с судном".

В спасательной операции участвовали два судна МВД, а также судно Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM).

Позднее пресс-служба МВД сообщила, что три члена экипажа были взяты на борт буксира Odin под голландским флагом и будут доставлены в румынский порт Мангалия, четверо других отказались от эвакуации, заявив, что не нуждаются в помощи. "Буксир Ayaz Bey в настоящее время стоит на якоре", - отмечает МВД Румынии.

Источник: ТАСС