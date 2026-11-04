В Азербайджане повысят пособие по уходу за детьми до трех лет

В Азербайджане ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет увеличат до 100 манатов.

Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Азербайджане планируется повысить с 37,58 до 100 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее изменение предусмотрено проектом государственного бюджета на 2027 год.

Таким образом, размер пособия увеличится на 62,42 маната.