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В Азербайджане повысят пособие по уходу за детьми до трех лет

Джамиля Суджадинова11:35 - Сегодня
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В Азербайджане повысят пособие по уходу за детьми до трех лет

В Азербайджане ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет увеличат до 100 манатов.

Размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Азербайджане планируется повысить с 37,58 до 100 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующее изменение предусмотрено проектом государственного бюджета на 2027 год.

Таким образом, размер пособия увеличится на 62,42 маната.

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