 Азербайджан увеличит государственные инвестиции до 5,7 млрд манатов в 2030 году | 1news.az | Новости
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Азербайджан увеличит государственные инвестиции до 5,7 млрд манатов в 2030 году

Редакция 1news11:37 - Сегодня
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Азербайджан увеличит государственные инвестиции до 5,7 млрд манатов в 2030 году

Государственные инвестиционные расходы Азербайджана в 2027 году прогнозируются на уровне 5,3 млрд манатов, к 2030 году их объем планируется увеличить до 5,7 млрд манатов.

Как сообщает Report, соответствующие показатели отражены в проекте бюджета Азербайджана на 2027 год.

Согласно документу, расходы в рамках государственной инвестиционной программы в 2028 году составят 5,5 млрд манатов, в 2029 году — 5,6 млрд манатов, а в 2030 году — 5,7 млрд манатов.

Государственные капитальные вложения, или инвестиционные расходы, в 2027 году прогнозируются на уровне 1,9 млрд манатов. В 2028 году этот показатель составит 2,2 млрд манатов, в 2029 году — 2,3 млрд манатов, в 2030 году — 2,5 млрд манатов.

Из этих средств на инфраструктурные проекты в 2027 году планируется направить 1 млрд 563,7 млн манатов, в 2028 году — 1 млрд 889,2 млн манатов, в 2029 году — 1 млрд 949,2 млн манатов, в 2030 году — 2 млрд 128,8 млн манатов.

Инвестиции в социально ориентированные проекты планируется увеличить со 154,3 млн манатов в 2027 году до 289,6 млн манатов в 2030 году. В то же время инвестиционные расходы по линии оборонных и правоохранительных органов за указанный период, согласно прогнозу, сократятся с 99,7 млн до 65,2 млн манатов.

На восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий в 2027 году предусмотрено 3,4 млрд манатов. В 2028 и 2029 годах на эти цели планируется направить по 3,3 млрд манатов, а в 2030 году — 3,2 млрд манатов.

В рамках этого направления расходы на инфраструктурные проекты составят 1 млрд 633,1 млн манатов в 2027 году и 1 млрд 483 млн манатов в 2030 году.

На социально ориентированные проекты на освобожденных территориях в 2027 году планируется выделить 1 млрд 571,1 млн манатов, в 2028 году — 1 млрд 551,2 млн манатов, в 2029 году — 1 млрд 580,4 млн манатов, в 2030 году — 1 млрд 591,9 млн манатов.

Расходы, связанные с оборонными и правоохранительными органами на этих территориях, прогнозируются на уровне 181,7 млн манатов в 2027 году и 114,5 млн манатов в 2030 году.

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