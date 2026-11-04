Сколько человек постоянно проживают в Шуше после Победы?

На этой неделе будет отмечаться один из важнейших дней в истории Азербайджана - День города Шуша, приуроченный к освобождению города от оккупации.

«Шесть лет назад Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу на Аллее шехидов с огромным чувством гордости и воодушевления объявил об освобождении города Шуша от оккупации. Этот день вошел в историю Азербайджана также как День Победы», - отмечает на своей странице в социальной сети Facebook член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов.

В.Байрамов подчеркивает, что за годы оккупации Шуша превратилась в заброшенный город, однако сегодня она постепенно становится одним из ведущих населенных пунктов Кавказа: «В Шуше ведутся восстановительные работы и масштабное строительство. Город, вновь обретший свою историю после Победы, постепенно принимает и своих коренных жителей».

Также депутат рассказал о том, сколько человек постоянно проживает в Шуше после Победы: «Процесс расселения продолжается на территории Шушинского района, включая город Шуша. В преддверии очередного Дня города в Шушинском районе на сегодняшний день на постоянное место жительства переселились 420 семей, или 1579 человек. Из них 377 семей, или 1411 человек, проживают в городе Шуша. В настоящее время в селе Беюк Галадереси указанного района обосновались 78 граждан Азербайджана, а в селе Кичик Галадереси - 90 человек».

«Расселение началось в соответствии с Первой государственной программой по «Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». В рамках второй программы планируется массовое расселение на освобожденных территориях страны, в том числе в Шушинском районе», - подытоживает Вугар Байрамов.