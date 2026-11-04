До 2031 года заложенная в бюджет цена на нефть прогнозируется на уровне 65 долларов

Ожидается, что в 2030 году фискальная безубыточная цена одного барреля нефти составит 65 долларов.

Как сообщает АПА, это отражено в пакете документов к государственному бюджету Азербайджанской Республики на 2027 год, вынесенном на обсуждение Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В документе отмечается, что данный показатель значительно ниже нынешнего уровня в 85 долларов.

Сообщается, что, несмотря на высокую волатильность прогнозов цен, вероятность снижения стоимости нефти ниже 65 долларов в среднесрочной перспективе невелика.

Также подчёркивается, что благодаря сокращению трансфертов из Государственного нефтяного фонда в среднесрочной перспективе активы Фонда будут сохранены даже при неблагоприятных ценах на нефть.