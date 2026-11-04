С 2027 года в Азербайджане увеличат пособие на новорожденных

В Азербайджане увеличат единовременное пособие при рождении ребенка до 1 500 манатов.

С 2027 года размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка в Азербайджане, вырастет до 1 500 манатов.

Как сообщает 1news.az, соответствующее повышение предусмотрено в законопроекте «О государственном бюджете на 2027 год».

Таким образом, выплата увеличится на 900 манатов по сравнению с действующим размером пособия, который в 2026 году составляет 600 манатов.