С 2027 года в Азербайджане увеличат пособие на новорожденных
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В Азербайджане увеличат единовременное пособие при рождении ребенка до 1 500 манатов.
С 2027 года размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка в Азербайджане, вырастет до 1 500 манатов.
Как сообщает 1news.az, соответствующее повышение предусмотрено в законопроекте «О государственном бюджете на 2027 год».
Таким образом, выплата увеличится на 900 манатов по сравнению с действующим размером пособия, который в 2026 году составляет 600 манатов.
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