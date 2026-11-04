ЕСПЧ отклонил ходатайство Али Керимли против Азербайджана

Европейский суд по правам человека завершил рассмотрение дела по жалобе Али Керимли против Азербайджана (№ 33395/26), отклонив заявленные требования.

Керимли обратился в ЕСПЧ с жалобой на предполагаемые нарушения его прав в ходе следствия, в том числе во время содержания в следственном изоляторе, сообщает Qafqazinfo.

Он подозревается в совершении совместно с Рамизом Мехтиевым и другими лицами действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя Азербайджана в нарушение Конституции страны.

В ходе рассмотрения дела Европейский суд изучил материалы, представленные заявителем и его адвокатами, а также собранную по делу информацию.

По итогам рассмотрения ЕСПЧ отклонил требования Керимли и постановил не применять в отношении Азербайджана запрашиваемые обеспечительные меры в соответствии с правилом 39 Регламента Суда.