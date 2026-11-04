Джонсон объяснил поражение республиканцев исторической тенденцией

Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что для сохранения контроля над нижней палатой Конгресса его партии пришлось бы преодолеть более чем вековую тенденцию, связанную с результатами промежуточных выборов.

«За последние 90 лет лишь дважды случалось, что действующий президент на промежуточных выборах, проходящих в первые два года его президентского срока, смог сохранить или увеличить число мест своей партии. Преодолеть эту тенденцию чрезвычайно, чрезвычайно сложно. Сегодня вечером история повторится», — отметил Джонсон.

Сам Джонсон одерживает победу на выборах в Палату представителей, однако республиканцы утратили большинство в нижней палате Конгресса, что лишает его возможности сохранить пост спикера.

Как сообщает CNN, следующим спикером Палаты представителей США, вероятно, станет лидер демократов Хаким Джеффрис. В случае избрания он станет первым афроамериканцем в истории страны, занявшим эту должность.

Источники: NBC news, CNN