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Обсуждены вопросы сотрудничества между прокуратурой Азербайджана и различными учреждениями ООН

First News Media20:45 - 11 / 04 / 2025
Обсуждены вопросы сотрудничества между прокуратурой Азербайджана и различными учреждениями ООН

11 апреля генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел встречу с помощником генерального секретаря ООН по делам органов обеспечения законности и безопасности Александром Зуевым.

В ходе встречи генеральный прокурор высоко оценил продуктивное партнерство, сложившееся между Азербайджаном и ООН.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Кямран Алиев особо подчеркнул успешное проведение в Баку в ноябре 2024 года климатической конференции COP29 под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также ее важные результаты.

Отметив высокий уровень организации COP29, Александр Зуев передал поздравления в связи с успешным проведением в рамках конференции пленарного заседания высокого уровня, посвященного роли правоохранительных органов в борьбе с изменением климата. Заседание было организовано совместно Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики, Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Также был обсужден процесс подготовки к конференции COP30, которая состоится в 2025 году в бразильском городе Белен. Стороны также затронули вопросы сотрудничества между ОАЭ, Азербайджаном и Бразилией в рамках «Тройки председателей», а также организации в этом ключе нового мероприятия высокого уровня с участием правоохранительных органов.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая возможности прохождения сотрудниками прокуратуры Азербайджана стажировок и командировок в различные учреждения ООН.

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