Трамп продлил санкции против России еще на один год

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкций против России, который был введен его предшественником на посту главы государства Джо Байденом.

Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.

Речь идет об указе 14024 от 15 апреля 2021 года, который администрация Байдена неоднократно расширяла и продлевала. Первоначально правительство США ввело санкции в отношении российских частных и юридических лиц, которые, как утверждают американские власти, могли быть причастны к кибератакам, вмешательствам в выборы в США и других странах, нанесению вреда или убийствам граждан Соединенных Штатов, а также финансовым и другим операциям по обходу санкций.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия считает все введенные против нее санкции незаконными и ожидает, что они должны быть отменены.

Источник: ТАСС