Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду наркотиков из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла контрабанду по морю крупной партии наркотических средств из Ирана.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы.

Согласно информации, 8 апреля в рамках взаимодействия подразделений береговой охраны, пунктов технического наблюдения и пограничных кораблей в южном направлении Каспийского моря была обнаружена неизвестная цель, которой удалось уйти от преследования пограничных кораблей и вернуться в территориальные воды Ирана.

При осмотре территории в выброшенном контрабандистами в море пакете были обнаружены и изъяты наркотическое средство марихуана общим весом 12 кг 450 граммов и 450 таблеток метадона М-40.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.