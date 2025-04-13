Делегация турецкого города Кайсери прибыла в Шушу - ФОТО

Делегация в составе депутатов Великого национального собрания Турции, членов правящей турецкой Партии справедливости и развития, высокопоставленных представителей муниципалитета Кайсери, ректоров вузов и предпринимателей прибыла в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сначала состоится встреча гостей со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым. Затем гости ознакомятся с городом Шуша — жемчужиной Карабаха, символом азербайджанской истории и культуры.