AP: в Нью-Джерси столкнулись два вертолета

По меньшей мере один человек погиб, еще один госпитализирован в результате столкновения двух вертолетов в штате Нью-Джерси, сообщает агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, инцидент произошел в 11:25 по местному времени (19:25 мск) на юге штата. Травмы госпитализированного пострадавшего представляют опасность для жизни.

Информации о причинах произошедшего пока не приводится. Расследованием инцидента занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.

Источник: ТАСС