Трамп завершил встречу с Зеленским: о чем рассказали лидеры США и Украины
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде.
На встрече обсуждался мирный план Киева из 20 пунктов. По итогам переговоров президенты США и Украины провели пресс-конференцию. Главные заявления сторон:
Дональд Трамп
- Встреча прошла «замечательно», а перед ней был «прекрасный» двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.
- Обсудили много вопросов, «намного ближе (к урегулированию), возможно, очень близки».
- Охватили, можно сказать, 95% тем, но стали намного ближе к завершению конфликта.
- Довольно подробно обсудили практически все темы, в том числе и с Владимиром Путиным до встречи.
- Лучше заключить сделку сейчас, иначе будут захвачены новые территории.
- Нерешенными остаются один-два сложных вопроса.
- Вопросы линии соприкосновения в Донбассе пока не согласованы, это один из нерешенных вопросов.
- Для согласования мирного плана на Украине может понадобиться проведение референдума или голосование в парламенте.
- Запорожская АЭС в хорошем состоянии, ее можно быстро снова запустить. Путин хочет, чтобы она работала, и не обстреливал ЗАЭС ракетами или чем-либо еще.
- Переговорная группа будет состоять из Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера, генерала Дэна Кейна, Марко Рубио и нескольких других. Пит Хегсет тоже должен участвовать в ее работе.
- О сроках разрешения проблемных вопросов: если все пойдет хорошо, то несколько недель, если хуже — дольше, если совсем плохо — то не произойдет.
- Трехсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины «возможна, в нужное время».
- О гибели приблизительно 100 граждан США на поле боя на территории Украины: «Как же жаль, что они умерли в чужой стране. А некоторые из них были знаменитыми людьми».
- Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине, США также помогут.
- Россия готова помогать в восстановлении Украины.
- Понимает, почему Россия не соглашается на прекращение огня на время проведения возможного референдума на Украине.
Владимир Зеленский
- Мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.
- Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%.
- Гарантии безопасности между США, Евросоюзом и Украиной почти согласованы.
- Военные вопросы согласованы на 100%.
- План восстановления экономики еще согласовывается.
- Гарантии безопасности — ключевой этап для достижения долгосрочного мира.
- В ближайшие недели пройдут новые встречи для финализации вопросов урегулирования.
- Возможно проведение референдума по отдельным вопросам мирного плана.
Источник: «КоммерсантЪ»
