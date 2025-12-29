 Трамп завершил встречу с Зеленским: о чем рассказали лидеры США и Украины | 1news.az | Новости
Трамп завершил встречу с Зеленским: о чем рассказали лидеры США и Украины

First News Media09:40 - Сегодня
Трамп завершил встречу с Зеленским: о чем рассказали лидеры США и Украины

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде.

На встрече обсуждался мирный план Киева из 20 пунктов. По итогам переговоров президенты США и Украины провели пресс-конференцию. Главные заявления сторон:

Дональд Трамп

  • Встреча прошла «замечательно», а перед ней был «прекрасный» двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.
  • Обсудили много вопросов, «намного ближе (к урегулированию), возможно, очень близки».
  • Охватили, можно сказать, 95% тем, но стали намного ближе к завершению конфликта.
  • Довольно подробно обсудили практически все темы, в том числе и с Владимиром Путиным до встречи.
  • Лучше заключить сделку сейчас, иначе будут захвачены новые территории.
  • Нерешенными остаются один-два сложных вопроса.
  • Вопросы линии соприкосновения в Донбассе пока не согласованы, это один из нерешенных вопросов.
  • Для согласования мирного плана на Украине может понадобиться проведение референдума или голосование в парламенте.
  • Запорожская АЭС в хорошем состоянии, ее можно быстро снова запустить. Путин хочет, чтобы она работала, и не обстреливал ЗАЭС ракетами или чем-либо еще.
  • Переговорная группа будет состоять из Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера, генерала Дэна Кейна, Марко Рубио и нескольких других. Пит Хегсет тоже должен участвовать в ее работе.
  • О сроках разрешения проблемных вопросов: если все пойдет хорошо, то несколько недель, если хуже — дольше, если совсем плохо — то не произойдет.
  • Трехсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины «возможна, в нужное время».
  • О гибели приблизительно 100 граждан США на поле боя на территории Украины: «Как же жаль, что они умерли в чужой стране. А некоторые из них были знаменитыми людьми».
  • Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине, США также помогут.
  • Россия готова помогать в восстановлении Украины.
  • Понимает, почему Россия не соглашается на прекращение огня на время проведения возможного референдума на Украине.

Владимир Зеленский

  • Мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.
  • Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%.
  • Гарантии безопасности между США, Евросоюзом и Украиной почти согласованы.
  • Военные вопросы согласованы на 100%.
  • План восстановления экономики еще согласовывается.
  • Гарантии безопасности — ключевой этап для достижения долгосрочного мира.
  • В ближайшие недели пройдут новые встречи для финализации вопросов урегулирования.
  • Возможно проведение референдума по отдельным вопросам мирного плана.

Источник: «КоммерсантЪ»

