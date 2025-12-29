Атамбаева лишили всех госнаград

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград.

Соответствующий приказ подписал действующий глава республики Садыр Жапаров, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что у экс-президента лишат высшей степени отличия «Герой Кыргызстана», ордена «Манас» II степени, ордена «Данакер» и медали «Данк». Ордена и медали в дальнейшем передадут в в фонд госнаград республики, отметили в пресс-службе.

Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре поручено принять меры по изъятию государственных наград у Атамбаева для их последующей передачи в фонд государственных наград.

Атамбаев был президентом Кыргызстана в 2011-2017 годах, после чего официально не принимал активного участия в политической жизни страны. 3 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил его к 11,5 года лишения свободы по делу о событиях в селе Кой-Таш в 2019 году. Тогда спецназ группы «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Атамбаев заявил, что готов отбыть любой срок за решеткой, если его вину признает Международный уголовный суд в Гааге.