Армения

В Ереване в результате пожара на электроподстанции ряд кварталов оказался обесточен

10:05 - Сегодня
Электроснабжение целого ряда жилых кварталов Еревана, по предварительной оценке, будет восстановлено 29 декабря, к 22:00, говорится в заявлении пресс–службы компании "Электросети Армении".

Ранее сообщалось, что в результате пожара на электрической подстанции в ночь на 28 декабря ряд кварталов Еревана оказался обесточен.

В "Элсетях" заявили, что сообщение об аварии было направлено в правоохранительные органы, и только после завершения предварительного следствия станет ясна причина аварии.

"В результате возгорания закрытого распределительного оборудовании 6 кВ на подстанции "Вардашен" 110/35/6 кВ, полностью вышли из строя 23 ячейки 6 кВ, а также оборудование систем оперативного тока и напряжения, обеспечивающее их релейную защиту", – отметили в компании.

Сообщение о пожаре на электроподстанции, расположенной на дороге от Нубарашенского шоссе к музею Эребуни, поступило 28 декабря в 00:12. Возгорание было локализовано в 00:53 и полностью ликвидировано в 01:20. На площади около 200 кв. м частично сгорело оборудование подстанции. В результате аварии без электроэнергии временно остались административный район Эребуни, квартал Сари-Тах, улица Хоренаци, проспект Тиграна Меца и участок улицы Чаренца.

Источник: «Sputnik Армения»

