Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в стране новой памятной даты 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Документ на рассмотрение Госдумы ранее был внесен парламентариями от "Единой России" во главе с первым зампредом Совфеда, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым. Изменения внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

У выбора даты есть историческое обоснование - 19 апреля 1943 года был издан указ №39 - первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.

Источник: ТАСС