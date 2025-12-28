Сколько мандаринов можно съесть на Новый год?

Мандарины уже давно стали неотъемлемым атрибутом новогоднего застолья наравне с салатом «Оливье». Запах мандаринов — это запах Нового года, детства и ожидания чуда.

Однако, как оказалось, и в их употреблении, даже в праздники, нужно знать меру, иначе можно навредить своему здоровью.

Так, мандарин — продукт низкокалорийный, большая часть которого состоит из воды. Он приносит пользу иммунитету, помогает во время простуды, улучшает пищеварение за счёт пищевых волокон. Но именно из-за кислот и сахаров мандарины могут быть не всегда безвредными.

Согласно заключению врачей-гастроэнтерологов, взрослым не стоит есть больше трех мандаринов в день, а детям лучше не есть больше одного мандарина. Такой объём покрывает суточную потребность в витамине С и не нагружает пищеварение.

Как сообщает Газета.ру, кислотность мандарина стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с гастритами и язвенными заболеваниями стоит употреблять цитрус только после еды и в небольшом количестве. Тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям, тоже лучше не переедать: яркая кожура и насыщенный сок могут спровоцировать зуд и высыпания. Детям мандарины в рацион вводят постепенно, наблюдая за реакцией организма. При этом есть их лучше не на голодный желудок, а как десерт, — так они лучше усвоятся и не вызовут раздражения слизистой.