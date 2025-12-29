Архитектурное наследие Баку конца XIX — начала XX века в творчестве Мешади Мирзы Кафар Измайлова

Начало XX века стало для Баку эпохой стремительного развития, напрямую связанного с нефтяным бумом.

Экономический подъём превратил город в один из крупнейших промышленных и культурных центров региона, куда стекались капиталы, идеи и специалисты из разных стран.

В этот период Баку активно застраивался, формируя уникальную архитектурную среду, в которой европейские стили органично переплетались с местными традициями. Именно тогда сложился многослойный городской облик, ставший визуальным отражением амбиций эпохи, вкусов новой элиты и стремления города к модернизации.

В архитектуре этого времени особенно ярко проявилась роль личности зодчего, чьё мастерство определяло не только облик отдельных зданий, но и формирование городской среды в целом. Именно благодаря труду талантливых архитекторов начала XX века Баку приобрёл своё узнаваемое лицо, в котором каждая постройка стала отражением эпохи, социального статуса заказчиков и художественных тенденций времени.

В Баку сохранилось множество домов, построенных знаменитыми архитекторами, каждый из которых отражает уникальный стиль и художественный вкус своего времени. Одним из выдающихся зодчих конца XIX века был Мешади Мирза Кафар Измайлов — азербайджанский архитектор, создавший более ста одно- и двухэтажных жилых домов. Его заказчиками были известные и влиятельные семьи города, а сам Кафар Измайлов учился у другого выдающегося архитектора того времени, бакинского городского архитектора Касым-бека Гаджибабекова.

Среди построенных им зданий особенно примечательно одно, расположенное на улице Истиглалият построенное в 1900 году и принадлежащее купцу Бабаеву. Здание до сих пор привлекает внимание своим архитектурным совершенством и гармонией.

Фасад здания представляет собой характерный пример эклектичной архитектуры начала XX века, типичной для градостроительной ткани Баку, где сочетаются элементы неоклассицизма и модерна с последующими доработками. Общий силуэт здания подчеркивает вертикальную композицию, с акцентом на ритмичную прорисовку оконных проемов и декоративных элементов, создающих ощущение динамики и симметрии.

Первые два этажа здания, относящиеся к дореволюционному периоду, когда Баку переживал нефтяной бум и активно застраивался в европейских стилях, отличаются особой выразительностью. Первый этаж выделяется рустованными пилястрами и арочными проёмами, предназначенными для коммерческих функций, а массивные порталы с орнаментальными карнизами и лепниной в виде растительных мотивов придают фасаду монументальность и подчёркивают его связь с уличным пространством. Второй этаж сохраняет пластичность архитектурного решения, акцентируя внимание на балконах, поддерживаемых кронштейнами и ритмичных оконных нишах с изящной проработкой карнизов и фризов, где классические ордерные мотивы гармонично сочетаются с элементами модерна.

Третий и четвертый этажи, достроенные в более позднее время, контрастируют с нижней частью упрощенной геометрией и минималистичным декором. Эти уровни добавляют высоты зданию, но без избыточной орнаментики: окна здесь более прямоугольные, с простыми обрамлениями и горизонтальными тягами, что создает эффект монотонной ленты. Пластика фасада и тщательная детализация его элементов делают это здание легко узнаваемым и придают ему особый художественный облик.

Важно отметить, что в этом здании в период с 1913 по 1918 год проживал Нариман Нариманов — выдающийся государственный и общественный деятель. Сегодня здесь расположен Дом-музей Наримана Нариманова, ставший значимым культурно-мемориальным пространством. Торжественное открытие музея состоялось в 1977 году. В его экспозиции представлены личные вещи Наримана Нариманова, архивные документы и фотографии, портреты и другие материалы, позволяющие глубже понять его жизнь, деятельность и эпоху. Небольшой по размеру, но содержательный и камерный по атмосфере, музей производит цельное и сильное впечатление, сохраняя живую память о личности, сыгравшей важную роль в истории страны.

Сегодня, дом построенный Мешади Мирза Кафар Измайловым остаётся важной частью исторической застройки города, напоминая о богатом культурном и архитектурном наследии столицы.

Дома, построенные во время нефтяного бума, не просто украшают город, но и хранят его историю, создавая особую атмосферу прошлых эпох. Их сохранение обеспечивает преемственность культурного наследия и позволяет будущим поколениям ощущать уникальность и самобытность Баку. Именно благодаря таким домам столица сохраняет свой неповторимый облик и архитектурное великолепие, становясь живым музеем архитектуры под открытым небом.

Вахид Шукюров