Трамп заявил, что сегодня продолжит переговоры с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник и в течение ближайших двух недель.
«Скорее всего, мы будем много общаться в течение ближайшей пары недель, также поговорим и завтра», - сказал президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины.
Он добавил, что что остается пара сложных нерешенных вопросов украинского урегулирования.
«Один или два очень сложных вопроса», - сообщил Трамп журналистам.
Он сначала отказался пояснить, какая доля условий урегулирования уже согласована, но позже предположил, что она близка к 95%.
Источник: Интерфакс
