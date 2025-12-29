Трамп заявил, что сегодня продолжит переговоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом Владимиром Зеленским в понедельник и в течение ближайших двух недель.

«Скорее всего, мы будем много общаться в течение ближайшей пары недель, также поговорим и завтра», - сказал президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины.

Он добавил, что что остается пара сложных нерешенных вопросов украинского урегулирования.

«Один или два очень сложных вопроса», - сообщил Трамп журналистам.

Он сначала отказался пояснить, какая доля условий урегулирования уже согласована, но позже предположил, что она близка к 95%.

Источник: Интерфакс

