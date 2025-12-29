В антитеррористической операции в Турции ранены 7 полицейских - ФОТО

В ходе операции против террористической организации ИГИЛ в турецкой Ялове, произошло вооруженное столкновение.

В результате получили ранения 7 сотрудников полиции.

На место направлены подразделения спецназа.

Сообщается, что перестрелка, начавшаяся в 02:00, продолжается уже несколько часов.

В районе столкновения в пяти школах приостановлены занятия, вход гражданским лицам в зону операции запрещен.

У раненых полицейских нет угрозы для жизни, операция продолжается при поддержке спецподразделений, прибывших из Бурсы.

Источник: Haberler