В антитеррористической операции в Турции ранены 7 полицейских - ФОТО
В ходе операции против террористической организации ИГИЛ в турецкой Ялове, произошло вооруженное столкновение.
В результате получили ранения 7 сотрудников полиции.
На место направлены подразделения спецназа.
Сообщается, что перестрелка, начавшаяся в 02:00, продолжается уже несколько часов.
В районе столкновения в пяти школах приостановлены занятия, вход гражданским лицам в зону операции запрещен.
У раненых полицейских нет угрозы для жизни, операция продолжается при поддержке спецподразделений, прибывших из Бурсы.
Источник: Haberler
