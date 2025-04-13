В Таджикистане 17 домов пострадали от землетрясения - ОБНОВЛЕНО
В Раштском районе Таджикистана в результате произошедшего ранее землетрясения частично разрушены 17 жилых домов.
Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.
"По предварительным данным, на территории четырех сел Раштского района частично пострадали 17 домов, жертв нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в эпицентре землетрясения - Раштском районе - сила подземных толчков составила 5 баллов, в Душанбе - 3 балла.
На месте ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
09:30
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Таджикистане.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в 170 километрах к югу от города Худжанд.
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 15 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.