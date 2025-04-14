На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Бабека, в направлении центра;
5. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
6. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
7. Аэропортовское шоссе, в направлении аэропорта;
8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
13. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января".