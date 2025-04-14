Виновник резонансного ДТП в Баку впервые рассказал об аварии - ФОТО

Совершивший аварию в Баку водитель автомобиля BYD, принадлежащего таксомоторной компании Bolt, впервые рассказал о случившемся.

Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Таксист Анар Наджафов заявил, что прошел наркологический тест:

"У меня просто случился припадок, запал язык, и я сильно нажал на газ".

Он также прокомментировал слухи о якобы собранных 90 000 манатов и обещанном ему в подарок автомобиле: "Всего собрано 3-4 тысячи. А машину не дарили. Это все неправда".

Напомним, что 10 апреля водитель автомобиля BYD, принадлежащего компании Bolt, потерял управление, в результате чего транспортно средство пробило разделительное ограждение, столкнулось с движущейся по проспекту Гейдара Алиева машиной марки Ford и вылетело на противоположную сторону дороги.

Источник: Oxu.Az